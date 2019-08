L’uomo del giorno – Moussa Sissoko, il ‘tuttofare’ del Tottenham

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata oggi a Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham e della Nazionale francese che compie 30 anni. Tanti muscoli e corsa, ma anche una buona tecnica. Sissoko può essere considerato un ‘tuttofare’ del reparto nevralgico degli Spurs, anche grazie a lui ad un passo dalla vittoria della Champions League nella scorsa stagione.

Nato in Francia, è lì che cresce calcisticamente. Gioca nelle giovanili del Tolosa con cui esordisce in prima squadra nel 2007. Cinque anni, quasi 200 presenze e 20 reti per lui, che nel 2013 passa in Inghilterra: anche al Newcastle stagioni importanti, ben 3, condite da 118 presenze e 11 reti. Cambia squadra ma rimane in Premier League: nel 2016 è appunto il Tottenham a credere in lui. Dal suo arrivo ad ora, 87 presenze e un gol. E’ uno degli uomini chiave di Pochettino. Bene anche in Nazionale, dal 2009, 58 le presenze e due le marcature.