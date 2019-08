L’uomo del giorno – René Higuita, il portiere ‘scorpione’: personalità stravagante, e con la giustizia…

La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’ex portiere colombiano René Higuita (che compie 53 anni), conosciuto in tutto il mondo per ‘il colpo dello scorpione‘, una sorta di parata acrobatica da lui stesso inventata: in pratica, lasciava andare il pallone fin dietro la schiena per poi andare indietro con le gambe e respingerlo con le suole delle scarpe. Come dimostra l’invenzione di questa mossa originale, è un tipo dalla personalità stravagante e un po’ fuori dagli schemi. Non per niente, per ben due volte ha avuto a che fare con la giustizia: nel 1993 fu arrestato perché fece da mediatore in un sequestro senza avvisare la polizia, nel 2004 fu trovato positivo alla cocaina in un test antidoping mentre disputava il campionato ecuadoriano.

La sua carriera è perlopiù contrassegnata dalle esperienze sudamericane, precisamente tra Colombia, Ecuador, Messico e Venezuela. Breve parentesi anche in Spagna, al Real Valladolid, nei primi anni da professionista. Con la Nazionale gioca 68 partite tra l’87 e il ’99 e mette anche a segno tre reti. E’ protagonista, ad Italia ’90, di un episodio determinante per la sua squadra: nel corso degli ottavi di finale contro il Camerun, sale da solo palla al piede fino a centrocampo (era solito farlo), Roger Milla gli ruba il pallone, deposita in rete a porta sguarnita ed elimina i Cafeteros dalla competizione. Dopo aver terminato la carriera da calciatore, inizia quella da allenatore dei portieri, tra Real Valladolis, Al Nassr e Atletico Nacional.