L’uomo del giorno – Stefano Sensi, Inter grande opportunità: è l’anno della consacrazione?

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata al neo centrocampista dell’Inter Stefano Sensi, che compie 24 anni. Dopo aver fatto intravedere ottime cose al Sassuolo, il calciatore è atteso adesso dal definitivo salto di qualità in una big del calcio italiano come l’Inter.

E’ un po’ un tuttofare del centrocampo, potendo spaziare dal mediano davanti alla difesa alla mezzala o al trequartista, è un calciatore molto tecnico abile coi piedi e con un discreto senso del gol. Urbania, Rimini e Cesena le sue squadre delle giovanili, ma l’esordio coi più grandi è nel San Marino, con cui in due anni gioca 59 partite e segna 10 gol. Torna al Cesena e si conferma, prima dei tre anni al Sassuolo che lo hanno definitivamente lanciato al grande calcio. Adesso, come detto, la prima vera occasione della carriera in una big, agli ordini di un tecnico bravo a tirare il meglio da ognuno. Sarà l’anno della consacrazione per Sensi?