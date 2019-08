Si sta giocando West Ham-Manchester City, partita valida per la prima giornata della Premier League. La squadra di Guardiola è in vantaggio per 2-0 con le reti di Gabriel Jesus e Sterling. Momento storico al 53′ con il primo intervento del Var in Inghilterra. La tecnologia è intervenuta per annullare la terza rete del Manchester City di Gabriel Jesus per un fuorigioco millimetrico di Sterling. Un episodio, a suo modo, storico.