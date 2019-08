Wolverhampton-Torino live, ritorno playoff di Europa League: formazioni e dove guardare la partita

EUROPA LEAGUE – Wolverhampton-Torino, ritorno dei playoff di Europa League. Granata chiamati a ribaltare la sconfitta subita in casa, all’Olimpico-Grande Torino. L’autorete di Bremer e i goal di Diogo Jota e Jimenez hanno regalato agli uomini di Nuno Espirito Santo la vittoria all’andata, per la squadra di Mazzarri reti di De Silvestri e Belotti. Inglesi reduci dal deludente pareggio interno in Premier League contro il Burnley e con una partenza deludente nel campionato di casa. Torino che ha esordito vincendo contro il Sassuolo, pur con qualche sofferenza. Problemi per Mazzarri: fuori causa per infortunio Ansaldi, non convocato N’Koulou per le note vicende di mercato. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Calcio 1 (canale 251 del satellite). Per gli abbonati Sky, inoltre possibile seguire la gara anche in streaming su dispositivi come pc, tablet o smartphone, attraverso Sky Go.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinaigre; Raul Jimenez, Diogo Jota.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Rincon, Aina; Zaza, Belotti.