90 anni Benevento, è polemica: “nessuna menzione per Imbriani”

Il Benevento ha festeggiato 90 anni di storia, si tratta di un club importante nel panorama calcistico italiano, nelle ultime ore è scoppiata però una polemica. “Tranquillo capitano…noi tifosi sappiamo tutti che i 90 anni ti appartengono. Sei e sarai per sempre il nostro unico capitano”. E’ questo è stato scritto attraverso un post post del Club Benevento San Giorgio del Sannio per Carmelo Imbriani, giocatore prima e poi allenatore del Benevento calcio scomparso prematuramente nel 2013, tanti messaggi sul web per la mancata menzione. “La festa del Benevento e si scordano il capitano…Ma come si fa?”, scrive Daniele. “Una festa importante e a tratti emozionante con due grandi assenti: Carmelo Imbriani e Pino Spatola! Almeno una citazione per i due andava fatta! I sanniti, comunque, non dimenticano la storia ed entrambi e per motivi diversi resteranno, come tutti gli altri, nei nostri cuori per sempre giallorossi” è il parere di Nazzareno. “E’ stato grave, ma non nominare Carmelo Imbriani è proprio imperdonabile! Comunque sempre e solo forza Benevento” posta amareggiato Walter. E ancora Gerardo: “Possibile non fare un accenno a Carmelo Imbriani?”.