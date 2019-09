Accadde oggi, 4 settembre 2006: muore Giacinto Facchetti, leggenda dell’Inter

Il 4 settembre 2006 moriva Giacinto Facchetti. Legò il suo nome all‘Inter dal 1960 al 1978 vincendo quattro scudetti, una Coppa Italia, due Coppe Campioni e due Intercontinentali. Con la Nazionale vinse gli Europei del 1968. Fu anche dirigente nerazzurro. Considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio, Facchetti giocava da terzino e da libero. L’esordio in A avvenne nel maggio del ’61. Per descrivere la grandezza del giocatore basti pensare che nel 1965 sfiorò il Pallone d’Oro, classificandosi secondo alle spalle di Eusebio. Fu prima direttore generale, poi direttore sportivo, vicepresidente e, in seguito, presidente dell’Inter. Un grande giocatore ed un grande uomo. Si spense a causa di un tumore al pancreas a 64 anni.