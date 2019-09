Accademia dello Sport, organizzato il Corso Specialistico “Manager Calcistico a 360°”: gli ospiti e tutte le info

Iniziativa portata avanti dall’Accademia dello Sport con riferimento all’alta formazione nell’ambito sportivo in collaborazione con Parma Calcio 1913, Hellas Verona, Spezia Calcio, Vis Pesaro 1898, Alma Juventus Fano, Pescara Calcio, Bologna Fc, Italservice Pesaro ecc, 1° Corso Internazionale per Manager Calcistico. E’ stato organizzato un Corso Specialistico denominato “Manager Calcistico a 360°” che si terrà a Pesaro, da ottobre 2019 fino a Maggio 2020, in collaborazione con diverse Università di Scienze Motorie, tra cui l’eccellenza in Italia Urbino, la K-Sports per quanto riguarda la Match Analysis, Regione Marche, Comune di Pesaro, alcuni Enti sportivi nazionali e in partnership con Squadre di Serie A, B, Lega Pro ed Estere. La durata del corso è di 400 ore, le lezioni saranno tenute da Docenti Professionisti, da Direttori Sportivi, da Responsabili di settore giovanile, da Procuratori di calcio, Giornalisti, Arbitri e da ex giocatori di Serie A, B e Nazionali.

All’interno del corso saranno presenti ambasciatori del calibro di Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Luca Marcheggiani, Daniele Adani, Marco Cattaneo, Pierluigi Pardo, il capitano del Milan femminileRaffaella Manieri, Responsabili di Settore giovanile di Milan, Parma Calcio 1913, Spezia, Hellas Verona ecc., Medici delle Nazionali, l’inventore della Match Analysis, Dott. Marcolini e altre eccellenze come Arbitri e Procuratori. Al termine del corso tutti i partecipanti avranno la possibilità di effettuare stage nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020. Per qualsiasi ulteriore informazione www.managercalcistico.it. Il corso è a numero chiuso, dove al raggiungimento di 70 partecipanti termineremo le iscrizioni.