Alessio Sundas ed il lavoro di calciomercato in Finlandia

Nel mondo del calciomercato, una delle agenzie che opera in molti paesi con l’ intermediazione di calciatori e calciatrici è la Sport Man. Il procuratore sportivo Alessio Sundas, socio della Sport Man, già da molti anni svolge in Finlandia un importante e serio lavoro riguardante lo scouting di calciatori, calciatrici ed allenatori. Il manager sportivo internazionale Alessio Sundas ha nella sua scuderia anche diversi professionisti come Ayoub Aladin, portiere dell’Étoile Sportive du Sahel (prima serie Tunisina); Marinca Eduard Bogdan, portiere del Pontedera, titolare in serie C. Gli albanesi Daci Florian e Kaloshi Mikel, un terzino sinistro e un portiere di grande professionalità e talento. Il gruppo proveniente dal Brasile Almeida De Melo; Carvalho dos Santos Jeferson; Ricardo dos Anjos Martins; Nilson Ricardo da Silva Junior; Antonio Santos Siqueira Carlo; Fabiano da Silva Santos. Ma non è tutto, Sundas rappresenta anche Frederick Boateng, ghanese, un grande talento africano, l’italo argentino Gabriel Rodriguez Alan e il secondo di Diego Armando Maradona Guillermo Szeszurak. Una delle operazioni di maggior rilievo è l’ intermediazione con il club di Serie A italiano A.S. Roma della fuoriclasse brasiliana Andressa Alves da Silva, ex FC Barcellona che quest’ anno ha disputato il mondiale in veste di titolare.

Nei prossimi giorni, l’ intermediario Fiorentino, aumenterà la sua rete di osservatori che setacceranno ogni angolo del Paese alla scoperta di un talentuoso atleta. Lo scopo è quello di chiudere trattative con i club di calcio in tutto il mondo come il PSG, Monaco, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Ajax, Liverpool, Manchester City e United, Arsenal, Barcellona, Real Madrid, Juventus, Inter ecc, ma il manger Italiano non si ferma qua. Una percentuale degli ingaggi dei futuri talenti sarà devoluta in beneficienza con offerte concrete sin da subito. Per aderire alle offerte le associazioni potranno contattare la sede generale della Sport Man tramite il sito www.sportman.info. In Finlandia, Sundas aprirà scuole calcio ed accademie con allenatori, preparatori atletici e fisioterapisti italiani per dare la possibilità ai ragazzi di essere preparati e pronti per il mondo del calcio internazionale. Potranno accedere all’ accademia tramite una selezione mediante il quale sarà possibile ottenere una borsa di studio calcistica.