Alex Morgan contro Cristiano Ronaldo: “Come giocatore il numero uno, ma come uomo…”

Alex Morgan contro Cristiano Ronaldo. In un’intervista a Sports Illustrated la calciatrice americana, grande protagonista nell’ultimo Mondiale, ha attaccato il fuoriclasse della Juventus, in relazione alle accuse di stupro per il caso Mayorga. “Quando si guarda la sua storia penso ci siano molte prove rimaste nascoste e credo che alla fine il denaro renda possibile coprire certe cose – ha sottolineato la centravanti degli Usa – E’ importante continuare a sostenere le donne quando si trovano in una posizione vulnerabile”. Morgan e Ronaldo si incontreranno tra qualche settimana a Milano per l’assegnazione del Best Fifa Player, in cui entrambi sono finalisti. “Non sto dicendo che non sia il più grande giocatore al mondo – ha concluso Morgan – Ma quello che lui fa in campo non ha nulla a che vedere con quello che è come persona”.