Amichevoli, Brescia ok contro il Frosinone: in gol SuperMario Balotelli, spettatore Andrea Pirlo

Buon inizio di campionato in casa Brescia, le Rondinelle hanno vinto in trasferta all’esordio contro il Cagliari, poi il ko contro il Milan ma comunque una buona prestazione. La squadra di Corini è scesa in campo per l’amichevole contro il Frosinone, successo per 3-1 contro la squadra di Alessandro Nesta nel match disputato questo pomeriggio a Ospitaletto, spettatore d’eccezione l’ex centrocampista Andrea Pirlo. Il Brescia si è imposto con le reti siglate da Balotelli e Romulo, rispettivamente al 25° e al 33° del primo tempo, di Bisoli la rete nella ripresa. SuperMario dovrà scontare altre due giornate di squalifica poi sarà sicuramente protagonista con nel campionato di Serie A.

“Balotelli? Se ha scelto di giocare nel Brescia, vuol dire che ha voglia di ripartire e di farlo bene. E, se riparte, tutto verra’ di conseguenza, anche la Nazionale. Ma il ritorno in azzurro dipendera’ solo da lui. Se non lo dimostri sul campo, non puoi pensare di andare da nessuna parte”. Lo ha detto Andrea Pirlo. “La Juve e’ favorita, ma l’Inter si sta avvicinando… I bianconeri, pero’, hanno ancora qualcosa in piu'”.