Amichevoli, vittorie per Lecce e Cremonese: battute Cosenza e Juventus Under 23

Settimana di stop per i campionati di A e B ma Lecce e Cosenza comunque in campo, impegnati nel pomeriggio al Via del Mare, per un’amichevole. Ad avere la meglio sono i salentini di Liverani per 2-1: vantaggio di Babacar nel recupero del primo tempo, Trovato sigla il pari per i calabresi all’8′ della ripresa, quindi il gol vittoria di Mancosu al 92′.

La Cremonese supera 4-1 la Juventus Under 23 in un’amichevole giocata al Training Center di Vinovo. Grigiorossi subito in vantaggio con Boultam. Pareggiano i bianconeri con Clemenza dal dischetto, poi la Cremonese torna immediatamente in vantaggio con Ceravolo dagli 11 metri. In avvio di ripresa la terza rete, con Palombi; poker di Piccolo, servito da Soddimo.