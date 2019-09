L’analisi sugli anticipi di Serie A, le partite in pillole: spettacolo a Firenze, Napoli e Milano

Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto, nel dettaglio partita al cardiopalmo tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, i viola sono intenzionati a muovere la classifica. Alle 18 il Napoli affronta la Sampdoria, l’anticipo serale metterà di fronte Inter ed Udinese.

FIORENTINA-JUVENTUS – Esiste una rivalità storica tra le due squadre e tifoserie che iniziò dalla stagione ’28-’29, era il 7 ottobre, alla seconda giornata di campionato del girone B, in campo la Juventus contro la Fiorentina ripescata, la partita finì con l’incredibile risultato di 11-0 per i bianconeri tra i fischi dei tifosi toscani, un’umiliazione indimenticabile per i viola. Il secondo capitolo si verificò nel 1982, la Juventus vinse il 20esimo scudetto all’ultima giornata arrivando a pari punti proprio con la Fiorentina, nell’ultima giornata pareggio viola mentre la vittoria dei bianconeri portò il titolo, il rigore concesso è stato giudicato dubbio, schermaglie anche tra Franco Zeffirelli e il presidente juventino Boniperti, ci fu anche una querela. La gara di Coppa Uefa del 1990 vide le proteste gigliate per un presunto fallo di Casiraghi su Pin in occasione del 2-1 bianconero, fece discutere anche il trasferimento di Baggio. Nel corso degli anni si sono beccati anche i presidente Della Valle ed Agnelli, i casi più recenti riguardano il trasferimento di Bernardeschi ed il rifiuto della Fiorentina a cedere Chiesa.

NAPOLI-SAMPDORIA – Crisi per la Sampdoria ma anche il Napoli ha palesato difficoltà in difesa. Le due squadre si sono affrontate in Serie A per 104 volte: 38 vittorie per gli azzurri, 36 i pareggi, 30 invece i successi blucerchiati. In casa il bilancio è di 24 vittorie per il Napoli, 19 i pareggi e soltanto 9 successi per la Samp. Nelle ultime 16 gare di Serie A giocate dal Napoli, si sono registrate sempre almeno due reti: 64 in totale, quattro di media a match. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare di campionato contro la Sampdoria, l’ultimo successo blucerchiato risale al 1998 (2-0). Unico precedente tra i due allenatori: il Napoli-Roma dell’anno scorso, finito 1-1 (El Sharaawy, Mertens).. Per quanto riguarda gli ex, il più importante è Fabio Quagliarella, l’attaccante confessò che fu costretto a lasciare la squadra della sua città, a causa di uno stalker. “Ero minacciato, non avrei mai lasciato il Napoli per la Juve” ha detto a distanza di tempo il capitano della Sampdoria, che a Genova. Tra i calciatori, altri nomi di doppi ex sono quelli di Duvan Zapata, Christian Maggio, Claudio Bellucci, Nicola Pizzi, Vasco Regini e Ivan Strinic. Tra gli allenatori Marcello Lippi e Walter Mazzarri.

INTER-UDINESE – Nerazzurri alla ricerca di conferme dopo le prime due vittorie consecutive. I precedenti tra le due squadre dicono Inter vincente a San Siro. 25 le vittorie nerazzurre, 11 i pareggi e 10 le sconfitte, negli ultimi otto campionati infatti lo score sorride ai friulani: 4 vittorie bianconere e un pareggio, contro le 3 vittorie nerazzurre. L’anno scorso, in casa, l’Inter vinse 1-0 con gol su rigore di Mauro Icardi, il grande ex è Alexis Sanchez, neo acquisto interista che partirà dal primo minuto, ci saranno anche altri giocatori ad aver giocato in bianconero e ora nell’Inter, Samir Handanovic il più importante.