Antognoni: “Tra Messi e Maradona scelgo il 10 del Napoli, vi spiego il perché…”

“Fra Maradona e Messi scelgo Maradona perché ci ho giocato insieme e rappresenta i miei tempi. Messi è un altro fuoriclasse però scelgo Maradona perché forse in nazionale argentina è riuscito a dare più di Messi”. Sono le parole del direttore tecnico e club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, a margine della ‘prima’ cinematografica del documentario dedicato a Diego Armando Maradona, in corso di svolgimento al cinema-teatro ‘Odeon’ di Firenze.

“Oggi difficile individuare uno simile a Maradona perché si gioca più di squadra che con il singolo che fa la differenza. Solo elementi come Cristiano Ronaldo e Messi determinano in alcune partite come faceva invece con maggiore frequenza Maradona. Quest’ultimo era un vero uomo squadra perché aveva sempre la palla fra i piedi, non riuscivi mai a portargliela via se non qualche volta con le maniere forti. Aveva un fisico, nonostante che non fosse troppo alto, che non riuscivi mai a buttare giù, ed aveva una tecnica individuale incredibile. Anche se il calcio oggi è cambiato uno come Maradona farebbe la sua figura come avveniva ai suoi tempi”.