Argentina, delirio La Plata: 30 mila tifosi pronti ad accogliere Maradona

Diego Armando Maradona torna in gioco dopo i problemi di salute degli ultimi mesi. L’argentino torna in patria per allenare il Gimnasia La Plata, grande attesa per l’ex Pibe de Oro. Sono infatti più di 30mila i tifosi attesi domenica allo stadio del Bosque, nella città di La Plata, a 60 km da Buenos Aires per dare il benvenuto a Maradona: “Daremo corpo e anima per il Lobo (il lupo, uno dei soprannomi della squadra)”, ha detto Maradona, la squadra è ultima in classifica nel campionato argentino con 1 punto in 4 partite. Dopo l’ufficialità i tifosi i sono riversati davanti alla sede del club per diventare soci del club, in poche ore sono stati registrati mile nuovi membri. Chiamatelo effetto Maradona.