Armenia-Italia 1-3, le pagelle degli azzurri dei principali quotidiani italiani

PAGELLE ARMENIA-ITALIA – Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, in campo l’Italia di Roberto Mancini che continua il percorso netto, successo per 1-3 sul campo dell’Armenia ed in rimonta con gli azzurri che guidano la classifica del Girone a punteggio pieno. Non è stata facile la partita per l’Italia, la squadra di Mancini ha dimostrato di essere ancora lontana dalla migliore condizione fisica ed è stata trascinata da un grande Andrea Belotti, l’attaccante del Torino ha iniziato veramente bene la stagione e si candida ad essere un grande protagonista per tutta la stagione ed anche con la maglia della Nazionale. Nel frattempo ecco le pagelle della partita dei principali quotidiani italiani.

Le pagelle di Armenia-Italia

Gazzetta dello Sport

ITALIA (4-3-3): Donnarumma s.v.; Florenzi 5.5, Bonucci 6.5, Romagnoli 6, Emerson 7; Barella 5 (69′ Sensi 6), Jorginho 6, Verratti 6.5; Bernardeschi 6 (83′ Lasagna s.v.), Belotti 7, Chiesa 5 (61′ Pellegrini 7). Allenatore: Mancini

Corriere dello Sport

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6, Bonucci 5.5, Romagnoli 5.5, Emerson 7; Barella 5.5 (69′ Sensi 6), Jorginho 6.5, Verratti 6.5; Bernardeschi 5.5 (83′ Lasagna s.v), Belotti 7.5, Chiesa 5 (61′ Pellegrini 7). Allenatore: Mancini

TuttoSport

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5.5, Bonucci 6.5, Romagnoli 6, Emerson 7; Barella 5.5 (69′ Sensi s.v.), Jorginho 6, Verratti 6; Bernardeschi 6 (83′ Lasagna s.v.), Belotti 7.5, Chiesa 5 (61′ Pellegrini 7). Allenatore: Mancini