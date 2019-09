Arrestati gli ultras della Juventus: tutti i NOMI dei coinvolti nell’indagine ‘Last banner’

Ultime ore caldissime per alcuni tifosi della Juventus, nel dettaglio indagine della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. In manette sono finiti Geraldo Mocciola detto Dino, leader dei Drughi, Salvatore Cava, Domenico Scarano, Umberto Toia, leader di Tradizione, Luca Pavarino, Sergio Genre. Per Fabio Trincchero, Giuseppe Franzo, Christian Fasoli, Roberto Drago sono stati disposti i domiciliari. Misura cautelare dell’obbligo di dimora invece per Massimo Toia e Massimo Corrado Vitale.