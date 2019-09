Arrestati gli ultras della Juventus, i nuovi clamorosi dettagli: “capillare strategia criminale”

Importante indagine nelle ultime ore da parte della Polizia che ha portato all’arresto di alcuni ultras della Juventus, le accuse sono molto pesanti. Emergono nuovi dettagli rispetto alla prime notizie, nel dettaglio i leader della curva dei bianconeri avrebbero messo in piedi una “capillare strategia criminale” per ricattare la società dopo che la Juve aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai gruppi ultras per quanto riguarda la concessione dei biglietti, l’indagine era partita da oltre un anno in seguito ad una denuncia della stessa società bianconera. Sono emersi “incontrovertibili elementi probatori” nei confronti dei soggetti coinvolti nell’inchiesta, protagonisti di una “precisa strategia estorsiva” nei confronti della Juventus. E’ emerso inoltre che uno dei principali gruppi del tifo bianconero, i ‘Drughi’, riusciva a recuperare centinaia di biglietti per le partite allo Stadium con una “capillare attivita’” in tutta Italia.