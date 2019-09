Arrestati gli ultras della Juventus, il VIDEO della vendita illegale dei biglietti: indagati in tutta Italia

Indagine nelle ultime ore portate avanti dalla Polizia, nel dettaglio fermati gli ultras della Juventus in relazione alla vendita dei biglietti. I capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. Trentasette persone indagate, di cui sei si trovano in carcere e quattro ai domiciliari, mentre per due è scattato l’obbligo di dimora, per tutti daspo fino ad un massimo di 10 anni, sono state fatte 225mila intercettazioni, oltre al sequestro di striscioni, stendardi, magliette, e un bassorilievo di Benito Mussolini. Recuperata anche una targa con medaglia al ‘Miglior capo’ ritrovata nella casa del leader dei Drughi, Gerardo Mocciola. In basso ecco il video.