“La Juventus è parte lesa ed è stato possibile raggiungere questo risultato a 360° grazie alla collaborazione della Juventus”. Sono le parole del capo della Digos di Torino, Carlo Ambra, in merito alla la maxi operazione condotta in tutta Italia e che ha portato all’arresto di diversi ultrà bianconeri. “La Juventus – ha aggiunto – ha lavorato con noi, con la polizia di Stato sin dall’inizio, ha fatto la denuncia alla Digos e ci ha seguito passo per passo fino al risultato finale”.