Ascoli, presentati Gravillon e Alcantara: le loro parole in conferenza stampa

L’Ascoli si è presentato ai nastri di partenza di questa Serie B come una delle squadre sicuramente più interessanti. Oggi i marchigiani hanno presentato i due nuovi acquisti Andrew Gravillon e Miguel Alcantara. Ecco le loro parole in conferenza stampa.

GRAVILLON – “La Serie B non è affatto un passo indietro per la mia carriera, so che qui ho tante opportunità e sono contentissimo di essere all’Ascoli. Dell’Ascoli ricordo i 2000 tifosi allo stadio di Pescara, non vedo l’ora arrivi sabato. Ho visto la partita col Frosinone, è un Ascoli ben messo tatticamente. Le mie caratteristiche sono la forza, la velocità e la tecnica”.

ALCANTARA – “Il calcio italiano è molto intenso e più fisico rispetto a quello brasiliano. Sono un difensore centrale sinistro, mi sto ambientando pian piano, sono alla mia prima esperienza fuori dal Brasile. L’obiettivo è apprendere sempre più dai miei compagni di reparto e dare un aiuto alla squadra”.