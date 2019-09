Atalanta-Fiorentina, Gasperini torna sulla gara di Champions e parla dei pericoli viola

L’attesa era enorme, ma la serata di Champions è andata come peggio non poteva: una pesantissima sconfitta e una prestazione non da Atalanta. Gian Piero Gasperini ne è perfettamente consapevole: “E’ stato un bruttissimo esordio quello in Champions, ma bisogna guardare avanti, bisogna cancellare quella gara e pensare alla prossima. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina”, dice il tecnico nerazzurro che ammette: “In Champions, al di là dei meriti della Dinamo che sono stati tanti, noi siamo stati meno efficaci del solito in tutte le situazioni”. Tornare indietro non si può e lo scoglio di domani si preannuncia piuttosto difficile. “Ho visto la Fiorentina giocare delle ottime gare con Napoli e Juventus, hanno cambiato tanto, hanno inserito qualche giocatore molto importante, su tutti Ribery – spiega Gasperini -. Credo che possano fare un ottimo campionato”.