Atalanta-Fiorentina live, le formazioni ufficiali: fuori Gomez, gioca Malinovskyi

Atalanta-Fiorentina live – Dopo le gare delle 15 che hanno dato importanti indicazioni per la classifica continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita interessante e che preannuncia grande spettacolo, si gioa la gara tra Atalanta e Fiorentina. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione in Champions League, in campionato è un’altra storia ed i nerazzurri sono molto competitivi, di fronte un osso duro, i viola infatti sono reduci dal convincente pareggio contro la Juventus e hanno intenzione di confermare i miglioramenti visti nell’ultima giornata. Ecco le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina

ATALANTA – Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

FIORENTINA – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.