“Muriel ha la tonsillite, deve restare a casa: speriamo di recuperarlo per sabato”. Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Atalanta, il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini annuncia il forfait del colombiano. “Possono esserci altri avvicendamenti, ma sempre e solo finalizzati a potersela giocare al meglio. In questo momento abbiamo molti giocatori equivalenti. Non può essere un caso se andiamo sempre in svantaggio, come non sono casuali le nostre rimonte tranne la sconfitta col Torino e quella di coppa a Zagabria senza segnare. Siamo ancora in una fase dove si cerca una definizione di sé: per migliorare è necessario. La Roma? Tatticamente ha un’impostazione molto simile allo Shakhtar, quindi oltre a costituire un impegno importante per le ambizioni di entrambe può anche essere un test in quel senso. Sarà la quarta contro la quinta, 8 punti contro 7: ma dopo quattro giornate la classifica non ha grande significato”.