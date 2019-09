Atalanta, Gasperini: “Grande partita. Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…”

Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini.

“Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di respingere ogni corteggiamento. La squadra ha fatto una grande partita perché la Roma era in crescita e con un’idea di gioco pericolosa. Temevamo questa partita e la tensione ha dato il giusto via alla nostra grande prestazione. Duvan è stato determinante. Non ha mai saltato una partita e partire dalla panchina a volte è necessario. Malinovskyi piace a tutti, è un leader ed è un giocatore di livello. Sono soddisfatto anche di Kjaer“.