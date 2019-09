Atalanta-Torino, problema difesa per Gasperini: Mazzarri gongola in vetta

“E’ stata una partita strana ma non abbiamo sofferto particolarmente: il risultato e’ un po’ casuale. La squadra ha fatto pero’ molto bene e creato tantissimo”. Sono le dichiarazioni di Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Torino. “Non possiamo continuare a prendere gol su calcio piazzato, in passato il nostro punto di forza. Siamo ancora in fase di rodaggio, come molte altre squadre – ha proseguito il tecnico orobico ai microfoni di Dazn – Subiamo gol pesanti che condizionano il risultato e la prestazione: l’abbiamo buttata via noi. Abbiamo dovuto rincorrere e una volta in vantaggio non siamo riusciti a mantenere il risultato. Questa partita non deve pero’ togliere slancio alla squadra, possiamo far bene anche quest’anno”. Per Gasperini chiosa finale dedicata alla situazione di Skrtel: “Avrebbe potuto giocare ma ha manifestato delle difficolta’ nella difesa a tre”, ha spiegato il tecnico dell’Atalanta.

“Dopo tutto quello che c’e’ stato a seguito della trasferta in Inghilterra questa puo’ considerarsi un’impresa: lo spirito Toro e’ stato qualcosa di incredibile questa sera”. Sono le dichiarazioni di Mazzarri. “Devo fare i complimenti ai miei, sono andati oltre loro stessi. Siamo tornati alle cinque di mattina del venerdi’, era difficile competere contro una corazzata con una rosa da Champions – ha rimarcato il tecnico granata ai microfoni di Dazn – Cosa ci siamo detti in questi giorni? Ci conosciamo bene, basta guardarsi negli occhi. Ci siamo concentrati e abbiamo fatto questa grande partita nonostante non avessimo a disposizione cinque titolari. Mancava mezza squadra, ma abbiamo dimostrato che si puo’ dare filo da torcere a chiunque”.