Atletico Madrid-Barcellona, polemica sul trasferimento di Griezmann: il presidente dei Colchoneros è ironico

“Non mi sembra serio parlare di 300 euro di multa al Barcellona, ma il calcio è così”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo in merito alla disputa con il Barcellona sul trasferimento in estate di Antoine Griezmann in blaugrana. Il Barça ha acquistato a metà luglio scorso l’attaccante francese tramite il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni di euro, effettiva a partire dall’1 luglio. Prima di quella data la clausola era fissata a 200 milioni e l’Atletico riteneva che il Barça lo dovesse acquistare a quella cifra perché l’accordo sarebbe arrivato a febbraio. Ieri i media spagnoli avevano fatto trapelare la decisione del giudice istruttore che ha esaminato la denuncia dell’Atletico contro il Barcellona, valutando una sanzione economica di 300 euro per il club catalano o una partita al Camp Nou a porte chiuse, sanzioni irrisorie per un club come il Barcellona. “I nostri avvocati ci lavoreranno su”, ha concluso il presidente dei Colchoneros.