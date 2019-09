Atletico Madrid, è febbre Champions: sold out in tre giorni per la sfida contro la Juve

E’ febbre Champions League per l’Atletico Madrid, che nella prima giornata della fase a gironi ritroverà la Juventus. La scorsa stagione i colchoneros vinsero al Wanda Metropolitano contro i bianconeri nell’andata dei quarti di finale, ma la sconfitta al ritorno per 3-0 gli costò l’eliminazione.

Comunque, per la gara in programma il prossimo 18 settembre, sono stati venduti quasi tutti i biglietti in 3 giorni. Fino a ieri sera, ne erano rimasti solo 350 per assistere alla gara del Wanda Metropolitano, si legge sul quotidiano madrileno “As”. Sono 3400 quelli destinati ai tifosi juventini. La vendita era iniziata mercoledì e ci sono stati dei tempi di attesa online anche di 50 minuti per poter acquistare un biglietto, visto che il sistema di vendita gestito dalla Liga limita a un certo numero gli utenti connessi.