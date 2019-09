Atletico Madrid-Juventus live, le formazioni ufficiali: in campo Cuadrado

Atletico Madrid-Juventus live – Continua il programma valido per la fase a gironi di Champions League, la competizione entra finalmente nella fase importante e sono in arrivo delle indicazioni. In campo la Juventus, il club bianconero chiamato a riscattare la brutta prestazione in campionato contro la Fiorentina, con i viola scialbo 0-0. Ancora non si è vista la squadra di Sarri, solo il primo tempo contro il Napoli è stato all’altezza, adesso servono risposte. Di fronte un osso durissimo, l’Atletico Madrid, gli spagnoli sono veramente temibili sopratutto davanti al pubblico amico. Ecco le formazioni ufficiali e il live su CalcioWeb a partire dalle ore 21.

Atletico Madrid-Juventus live

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa. All. Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. All. Sarri