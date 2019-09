Atletico-Real Madrid, è grande attesa per il derby: Simeone non si sente favorito

“Queste partite sono solitamente chiuse, sono i dettagli a fare la differenza. Nelle ultime partite il Real e’ cresciuto, hanno una grande rosa e un grande tecnico ma vogliamo indirizzare la partita verso dove ci e’ piu’ congeniale”. Sono le dichiarazioni di Diego Simeone in vista del derby contro il Real Madrid. “Si impara sempre da tutto. Quando vinci ci sono cose da migliorare e quando perdi ci sono anche cose fatte bene. Vincere il derby o la prossima gara di Champions? Il derby perche’ e’ la prima partita da giocare, non dobbiamo pensare a quella dopo”, avverte il Cholo. “Quando sono arrivato erano 14 anni che l’Atletico non vinceva un derby. Ne abbiamo persi altri 2-3 e poi ci fu quella partita di Coppa del Re dove il Real fu straordinario nei 90 minuti ma la spuntammo poi noi ai supplementari. E li’ cambio’ la situazione. Col Real abbiamo vinto e perso, siamo stati sconfitti in finali di Champions ma li abbiamo battuti nelle Supercoppe di Spagna e in campionato ed era quello in cui speravo quando sono salito sull’aereo per venire qui”.