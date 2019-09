Atletico-Real Madrid, disavventura per Casemiro: i ladri gli svaligiano casa

Si è giocato nella serata di ieri il derby di Madrid, sono scese in campo Atletico e Real Madrid, la partita si è conclusa però sul risultato di 0-0, disavventura per il centrocampista Casemiro. Il calciatore dei Blancos ha saputo dalla polizia che la sua casa era stata visitata dai ladri, tanta pura perchè all’interno dell’abitazione erano presenti anche moglie e figlia del calciatore. La trasmissione ‘El Chiringuito’ ha raccontato come hanno agito i malviventi, i ladri hanno fatto irruzione, rubando oggetti preziosi e altri effetti personali dall’appartamento. In passato un episodio simile era successo anche ad altri calciatori come Pique’, Jordi Alba,, Arthur e Joaquin.