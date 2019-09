Auto si ribalta e finisce nel fiume: ex portiere e la moglie muoiono sul colpo [NOMI e DETTAGLI]

Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, morto un ex portiere. Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa in compagnia della moglie, poi una sbandata, l’auto finisce fuori strada e precipita nel fiume Mella, impatto fortissimo che è stato fatale. E’ morto Pierangelo Meda, in passato ha vestito la maglia del Brescia, niente da fare nemmeno per la moglie Vittorina Fabbrini. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ancora da chiarire le dinamiche che sono al vaglio della Stradale ma secondo le ultime indiscrezioni l’auto sarebbe uscita di strada lungo il rettilineo e poi finita nel fiume. Sul posto immediato l’intervento di ambulanza e Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre i corpi ma senza vita, inutili i tentativi dei sanitari.