Real Madrid, Bale: “Mi sento più forte che mai. Le critiche? Non le ascolto”

Gareth Bale ha rotto il silenzio sulla sua difficile estate al Real Madrid. Il capitano del Galles sembrava pronto a trasferirsi in Cina ma l’accordo è saltato all’ultimo. “I critici non li ascolto perché non sanno davvero di cosa parlano”, ha spiegato dal ritiro della nazionale. “Molte persone non conoscono e non capiscono la situazione. Nella preseason ho tenuto la testa bassa e lavorato duramente in allenamento. Mi sento bene, probabilmente più forte che mai al momento”, ha assicurato.”Le cose che sono successe rimarranno private con il club. Se volete risposte, dovete chiedere al Real Madrid”.

In seguito degli infortuni a Eden Hazard e Marco Asensio, Bale ha iniziato da titolare le prime tre partite di campionato e domenica è tornato al gol siglando una doppietta nel match con il Villarreal (2-2). “Non è una situazione ideale ma so come affrontarla”, ha commentato ancora l’attaccante. “Non direi che è il momento peggiore della mia carriera. Ricordo di non aver giocato per un anno con Harry Redknapp al Tottenham. Ho tenuto la testa bassa, continuando a lavorare. Le cose nel calcio possono cambiare rapidamente. È sempre questione di tempo”, ha aggiunto Bale.