Barcellona, dalla Spagna: “Malumore spogliatoio, calciatori insoddisfatti per il mercato”

Malumore nello spogliatoio del Barcellona. Secondo quanto afferma ‘Marca’, infatti, i calciatori non sarebbero soddisfatti del mercato svolto dalla società catalana.

In base a quanto scritto dal quotidiano sportivo spagnolo, i giocatori si aspettavano il ritorno di Neymar al Camp Nou: del resto, il presidente Bartomeu aveva assicurato loro che avrebbe fatto di tutto per ingaggiare il brasiliano. La squadra ritiene, invece, che il club non abbia mai avuto un reale interesse per Neymar. E avrebbe preferito che i dirigenti fossero più sinceri al riguardo. Non aiuta, poi, il fatto che alcuni giocatori siano stati tirati più volte in ballo per diventare potenziali contropartite nell’operazione: Rakitic, passato in poco tempo da intoccabile a sacrificabile, Dembélé, Todibo, Vidal. Un tira e molla che di fatto ne ha ridotto il valore sul mercato.