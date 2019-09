Il “Mundo Deportivo” rilancia l’indiscrezione secondo la quale il Barcellona starebbe lavorando sottotraccia per portare in Spagna il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz già a gennaio. I blaugrana avevano già pensato all’ex Betis Siviglia nella sessione estiva, ma il Napoli ha chiuso ogni porta. I partenopei, che non si vogliono privare del calciatore, lo valutano 60 milioni.