Barcellona, la strana clausola nel contratto di Messi: la Pulce l’ha voluta a tutti i costi

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona ogni fine stagione, il 30 giugno. L’indiscrezione, riportata da ‘El Pais’, evidenzia che la Pulce ha voluto inserire questa clausola nel contratto firmato nel 2017 e attualmente in scadenza nel 2021. Da qui il motivo per cui il fuoriclasse argentino non ha voluto negoziare finora un nuovo rinnovo su richiesta del presidente Josep Maria Bartomeu. Fonti vicine al club catalano rivelano che una tipologia di contratto simile è stata utilizzata anche per altre stelle del club, come Iniesta o Puyol. Sebbene sia autorizzato a farlo, nessuno a Barcellona teme che Messi possa negoziare da gennaio un trasferimento in un’altra società.