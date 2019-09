ESCLUSIVA – Bari, Fabrizio Castori a CalcioWeb: “contatti per la panchina? Vi dico la verità”

PANCHINA BARI – Sono ore calde in casa Bari, l’inizio di campionato per la squadra del presidente De Laurentiis non è stato di certo positivo, partita con ambizioni di vincere il campionato con ampio margine ha riscontrato tanti problemi nelle prime giornate. Tranquilla solo la vittoria all’esordio contro la Sicula Leonzio, poi il tonfo davanti al pubblico amico contro la Viterbese, la vittoria in rimonta contro il Rieti alla scadere e contro un avversario tutto tranne che irresistibile, infine il pareggio strappato con i denti contro la Reggina. Proprio la partita contro il club amaranto deve far riflettere molto il Bari, i padroni di casa sono stati schiacciati per tutti i primi 45 minuti, solo un episodio nella ripresa (il gol è nato da un fallo non fischiato sul portiere Guarna) ha permesso di raggiungere il pareggio che nel complesso può essere considerato immeritato.

PANCHINA BARI, LE PAROLE DI CASTORI

Il tecnico Cornacchini può essere considerato dunque sulla graticola, i risultati al momento raggiunti sono stati sicuramente al di sotto delle aspettative, a non convincere è anche il gioco ed in più i rapporti con i tifosi sembra compromesso, ormai da mesi arrivano critiche nei confronti dell’allenatore. Per il futuro del tecnico sarà fondamentale la prossima partita in trasferta contro il Francavilla, necessari i tre punti ma anche una prestazione all’altezza. Sono già diversi i nomi accostati al Bari nelle ultime ore, uno di questi è Fabrizio Castori, abbiamo contattato l’ex Carpi, poche parole ma significative ai microfoni di CalcioWeb: “le voci sulla panchina del Bari? Non c’è niente di vero, non sono stato interpellato da nessuno”. Probabilmente dunque il Bari non ha mai pensato a Castori per la panchina, una soluzione calda invece potrebbe essere Marco Baroni.