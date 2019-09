Barzagli torna alla Juventus: l’ex difensore sarà il nuovo collaboratore tecnico

Bella sorpresa in casa Juventus, torna in bianconero il difensore Andrea Barzagli, uno dei calciatori più forti che hanno indossato la maglia della vecchia Signora. Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell’ottavo Scudetto consecutivo, tutti i tifosi presenti all’Allianz Stadium si sono commossi per il saluto al calcio di Andrea Barzagli. Si trattava però solo di un addio al calcio giocato, e di un semplice arrivederci, il calciatore infatti torna a collaborare con la Juventus. Più precisamente, l’ex difensore sarà collaboratore tecnico della Prima Squadra, e sarà presente domani al primo suo allenamento… questa volta però dall’altra parte della barricata.