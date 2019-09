Battibecco tra Mancini ed il Ct della Finlandia? La risposta del tecnico degli azzurri

“Il ct della Finlandia a fine partita? Ci siano solo salutati”, ha chiuso ogni polemica Roberto Mancini dopo successo con la Finlandia per 2-1 ai microfoni della Rai. “Un po’ di sofferenza c’è stata ma ce la siamo cercata da soli. Stavamo dominando la partita, poi abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere, ma i ragazzi sono stati veramente bravi, complimenti ai ragazzi”, ha poi aggiunto Mancini. “Noi dobbiamo cercare di migliorare, queste sfide sono dure. I ragazzi che sono entrati, i 5 cambi, hanno fatto tutti benissimo, è fondamentale poter scegliere”. “La nostra natura? E’ quella che cerchiamo di avere, è di attaccare sempre, e qualche occasione la devi concedere, e ne abbiamo concesse poche. Dopo il rigore su una palla persa poi loro hanno preso coraggio, ma poi i ragazzi sono stati bravi fino in fondo, hanno fatto il gol del 2-1 e creato ancora occasioni”, adesso la Grecia: “Potrebbe essere la partita che ci fa qualificare, la speranza è che l’Olimpico sia piano di tifosi”, ha concluso Mancini.