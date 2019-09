Berlusconi lancia bordate al Milan: i dubbi sulla dirigenza ed il consiglio a Giampaolo

“Non sono riuscito a seguire bene il derby in tv, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, intercettato allo stadio di Lecco da calciomercato.com dopo il successo del suo Monza. “Io ho consigliato Giampaolo? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (indicando Galliani). La colpa e’ sua. No, in realta’ non l’abbiamo consigliato ne’ io ne’ lui. L’ha scelto il Milan e appariva a tutti un ottimo allenatore. Non lo conosco, non posso dare nessun giudizio su di lui. Suso trequartista? E’ un grande campione, deve giocare da seconda punta o dietro le due punte, ma devono metterlo nelle condizioni di ricevere palla, cosa che finora non si e’ verificata“. Berlusconi non pare nemmeno entusiasta della dirigenza: “Boban e Maldini? Passiamo alla prossima domanda. Dico solo che da giocatori li ho tifati”.