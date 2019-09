Bologna, De Leo in conferenza stampa parla del Genoa e fa la conta degli assenti

“Della partita di domenica rimane il rammarico, dovevamo mantenere la concentrazione fino all’ultimo minuto ma fa bene portarsi dietro un po’ di rabbia. Facciamo ammenda degli errori che abbiamo commesso, ora siamo concentrati sul Genoa”. Sono le parole in conferenza stampa di Emilio De Leo, collaboratore dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic.

“Il Genoa è una squadra di livello, Andreazzoli è uno degli allenatori più bravi nella ricerca del bel gioco. Affronteremo una squadra tosta che vuole dare subito il proprio marchio alla partita. Dijks non sarà della partita, stiamo lavorando per avere Danilo a disposizione per la trasferta di Udine. Gli altri sono tutti disponibili. Olsen sta lavorando molto bene, ha iniziato a respirare l’aria del campionato italiano. Sta crescendo dal punto di vista dell’atteggiamento difensivo, credo che nelle prossime gare farà parte della contesa”.