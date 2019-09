La bomba di De Siervo: “Alcuni giocatori importanti non sono in Italia per colpa della pirateria”

“Probabilmente alcuni giocatori importanti in giro per il mondo non sono in Italia per colpa della pirateria”. E’ la clamorosa bomba lanciata dall’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a margine della presentazione delle figurine Adrenalyn Panini, spiegando che i mancati introiti legati alla pirateria per il calcio italiano ammonterebbero a 400 milioni. “I nostri presidenti sono degli eroi perché continuano ad investire” ha aggiunto.

“E’ giusto punire anche i clienti della pirateria. Questo è rubare. Stanno rubando un contenuto, uno in questo modo paga un’associazione malavitosa che ti consente di non pagare regolarmente il contenuto che vedi. Non è una colpa lieve. Stiamo cercando di educare il Paese a rispettare le regole”.