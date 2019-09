La bomba di Sundas per la Fiorentina: “Commisso, ti porto Messi a Firenze”

Una bomba, sicuramente destinata a rimanere tale. E’ quella lanciata dal procuratore sportivo Alessio Sundas, che ha intenzione di proporre un interessante affare al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: portare Leo Messi in viola. “Sono convinto – dice Sundas – che l’affare si potrebbe fare, perché Commisso da calabrese verace, ha anche un carattere americano, sa fare le cose in grande. Allora ecco la mia proposta, che potrebbe aiutare la Fiorentina a lottare per i primi posti in classifica nel campionato di Serie A”.

A livello esclusivamente contrattuale, si potrebbe approfittare della clausola presente sul contratto dell’argentino (la numero 9), che permetterebbe allo stesso di svincolarsi a parametro senza dover pagare nulla alla società. Ma la volontà della Pulce è stata sempre quella di proseguire con i colori blaugrana addosso.