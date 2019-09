Brasile, i convocati di Tite per le amichevoli contro Senegal e Nigeria: tre “italiani” e grandi ritorni

Tre “italiani” nella lista dei convocati del commissario tecnico del Brasile, Tite, per le amichevoli contro Senegal e Nigeria in programma il 10 e 13 ottobre. Si tratta degli esterni della Juventus Danilo e Alex Sandro e del centrocampista del Milan, Paquetà. In elenco torna Gabigol, ex attaccante dell’Inter ora al Flamengo.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Ederson (Manchester City), Santos (Athletico-PR), Weverton (Palmeiras).

Difensori: Danilo (Juventus), Daniel Alves (San Paolo), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atletico Madrid). Thiago Silva (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo), Marquinhos (PSG).

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Matheus Henrique (Gremio), Fabinho (Liverpool), Arthur (Barcellona), Philippe Coutinho (Barcellona), Lucas Paquetà (Milan).

Attaccanti: Everton (Gremio), Neymar (Psg), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City).