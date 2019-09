Brescia-Bologna, le formazioni ufficiali: debutto per Romulo, Palacio da punta

Brescia-Bologna, le formazioni ufficiali – Si torna in campo dopo la sosta delle nazionali. Una delle gare delle 15 vede di fronte Brescia e Bologna. Le Rondinelle hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, entrambe di misura, rispettivamente contro Cagliari e Milan. Ancora assente Balotelli per squalifica, fuori Torregrossa per infortunio. Il Bologna ha ottenuto un pareggio a Verona all’esordio e una vittoria allo scadere contro la Spal nella partita casalinga. Sono ufficiali le scelte dei due allenatori.

BRESCIA-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Donnarumma.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.