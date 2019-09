Brescia-Bologna 3-4, le pagelle di CalcioWeb: Orsolini trascinatore [FOTO]

Brescia-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato uno dei tre match delle 15 di questa domenica di Serie A. Al Rigamonti di fronte Brescia e Bologna. Esordio in casa per le Rondinelle dopo le due gare in trasferta che hanno prodotto una vittoria (a Cagliari) ed una sconfitta (a Milano). I felsinei vogliono invece continuare a rimanere imbattuti in seguito ai quattro punti ottenuti. La compagine rossoblu dovrà tornare a stare lontana dal suo tecnico, Sinisa Mihajlovic, che dopo aver seguito i suoi ragazzi nelle prime due partite è tornato all’ospedale per riprendere le cure dalla leucemia. Ecco le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Brescia (4-3-1-2): Joronen 5; Sabelli 5, Cistana 6.5, Chancellor 5, Mateju 6.5; Bisoli 6, Tonali 6.5 (79′ Spalek sv), Dessena 4; Romulo 6 (84′ Matri sv); Ayé 6.5, Donnarumma 7.5 (63′ Zmrhal 5.5).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5.5, Bani 6.5 (53′ Poli 7), Denswil 6, Dijks 6; Dzemaili 5 (46′ Santander 6.5), Medel 6; Orsolini 7.5, Soriano 6, Sansone 6.5; Palacio 7 (89′ Skov Olsen sv).