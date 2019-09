Brescia-Juventus, striscione nel settore ospiti: provvedimenti nei confronti di 5 ultras

La 5^ giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Brescia e Juventus, successo per la squadra di Maurizio Sarri che ha sbancato il Rigamonti grazie ad una magia di Pjanic quando il punteggio sembrava indirizzato verso il risultato di 1-1. Nel frattempo la Digos di Torino in collaborazione con quella di Brescia ha individuato 5 noti ultras appartenenti ai ‘Drughi Giovinezza’ per aver esposto all’interno del settore ospiti un piccolo striscione non autorizzato con il simbolo dei Drughi, gruppo ultrà coinvolto nell’indagine ‘Last Banner’, immediate le sanzioni amministrative ed in caso di recidiva saranno emessi i provvedimenti di Daspo.