Cagliari, i convocati per il Genoa: out Nainggolan

Il Cagliari respira dopo il successo in campionato contro il Parma, muove la classifica la squadra di Maran che adesso pensa con fiducia al proseguo del campionato. Il club sardo è stato molto sfortunato con brutti infortuni di calciatori fondamentali come Cragno, Pavoletti e Nainggolan. Il belga non ha ancora recupero e quindi non è stato convocato per la partita che apre la quarta giornata di campionato contro il Genoa. Questa la lista completa: Rafael, Pinna, Mattiello, Rog, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Cacciatore, Birsa, Klavan, Oliva, Nandez, Pisacane, Aresti, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Ragatzu, Deiola, Castro, Pellegrini, Walukiewicz, Olsen, Simeone.