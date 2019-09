Cagliari-Inter, cori sessisti contro Wanda Nara

Brutta serata quella di ieri a Cagliari in occasione del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, i padroni di casa hanno affrontato l’Inter, successo per la squadra di Antonio Conte. A fare discutere sono stati gli episodi successi in tribuna, prima i buu razzisti nei confronti dell’attaccante Lukaku poi si è sentito anche un coro sessista nei confronti di Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, i cori sono partiti dal settore dei tifosi nerazzurri, poi offese anche nei confronti del calciatore. Sta per decidersi il futuro di Icardi, l’argentino sta per diventare un nuovo calciatore del Psg.