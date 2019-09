Cagliari in difficoltà, Maran non è preoccupato in vista del Parma: “dipende solo da noi”

Il Cagliari è ancora fermo a zero punti, partenza negativa dopo la campagna acquisti importante da parte del club sardo, adesso non può permettersi passi falsi nel match contro il Parma, il tecnico Maran in conferenza stampa: “noi dobbiamo contare solo su noi stessi, bisogna mettere in campo la rabbia giusta e fare una gara perfetta perche’ dobbiamo avere grande rispetto per il Parma – avverte il tecnico – Ripeto, dipende solo da noi: serve la nostra personalita'”. L’allenatore non sembra preoccupato. “La squadra ha lavorato bene, sono sicuro che la prestazione ci sara’, e’ normale che in una squadra che sta cercando di trovare i giusti equilibri, infortuni e contrattempi non aiutano. Noi dobbiamo andare oltre le difficolta’: la squadra si e’ rinnovata, dobbiamo trovare subito la quadratura. Certo, se guardo la partita con l’Atalanta dell’anno scorso mi rendo conto che sono rimasti solo tre giocatori”.

Sulle ultime sconfitte: “Abbiamo perso per due episodi ‘strani’ – commenta Maran – non meritavamo la sconfitta, abbiamo grossi margini di miglioramento”. Su Simeone: “Si sta inserendo bene – dice il tecnico riferendosi all’ex viola- e queste due settimane sono state molto importanti”.